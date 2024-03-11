Сезон пьяных птиц начался в Омске

Местные жители начали замечать лежащих на дорогах птиц. Они наедаются забродивших ягод и падают прямо на снег. Об этом написали в паблике «ЧП Омск».
«Прошу вас не убивать и не выбрасывать их, не наступать на них, а переместить на газон или другое безопасное место, где они смогут прийти в себя и улететь. Ваше действие поможет им выжить», — пишет автор поста.
Отметим, что забродившие от температурных перепадов ягоды едят снегири, свиристели и дрозды. Они делают это неосознанно. По словам экспертов, когда птицы съедают много холодных ягод (чаще всего рябину), у них падает скорость метаболизма.
«По наблюдениям орнитологов, птицы впадают в оцепенение и падают в снег из-за того, что съедают много холодных ягод на морозе. Когда желудок маленьких любителей ягод набит холодным кормом, скорость метаболизма падает. Птицы “оживают”, когда ягоды внутри согреваются», — рассказали в Управлении по охране животного мира омского Минприроды.
Омичам напомнили, что эти милые птички могут быть переносчиками болезни. Поэтому их точно не стоит забирать к себе домой. Если боитесь, что птица пострадает, просто перенесите её в безопасное место.