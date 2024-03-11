В Ростове с 11 марта ограничен проезд по пяти улицам в районе зоопарка. Об этом информирует администрация донской столицы.
Автолюбителям придётся простаивать альтернативные маршруты из-за ремонта канализационного коллектора. Неудобства водители будут терпеть в срок до 15 июня.
Проезд временно ограничен на улицах Зоологической (от Футбольной до Зоологической, 3), Футбольной (от Курской до Саратовской), Липецкой (от Полянской до Футбольной), Воронежской (в районе строение № 25) и Локомотивной (от Самойловской до Мечникова).
А ранее мы сообщали, что в центре Ростова с 11 марта заработала платная парковка на Социалистической.