В Ростове с 11 марта ограничен проезд по пяти улицам в районе зоопарка

Проезд временно ограничен на улицах Зоологической (от Футбольной до Зоологической, 3), Футбольной (от Курской до Саратовской), Липецкой (от Полянской до Футбольной), Воронежской (в районе строение № 25) и Локомотивной (от Самойловской до Мечникова).