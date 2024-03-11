Ученые создадут «портрет» Азовского моря для развития туркластера

Весной 2024 года ученые Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) впервые с помощью научного судна «Денеб» исследуют всю акваторию Азовского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника ЮНЦ РАН, доктора биологических наук Олега Степаньяна.



«Ранее по понятным событиям исследования были ограничены… Сейчас мы можем в полной мере исследовать всю акваторию Азовского моря», — цитирует агентство ученого.



По словам господина Степаньяна, основное внимание во время исследований будет уделено осолонению Азовского моря: соленость водоема за последние несколько лет стала в 1,5 раза выше стандартных показателей и приближается к показателям Черного моря. Данный фактор напрямую влияет на экосистему моря и его обитателей. К примеру, в восточной части Таганрогского залива ученые обнаружили не характерного для этих вод хищника, который угрожает местным видам рыб, — солнечного окуня.



Ученый отмечает, что процесс распространения видов-вселенцев из дальних морей и океанов в Азовском море необходимо контролировать.



«Конечно, очень интересно посмотреть, распространяются ли эти виды на западную часть моря, на северную часть — то, что прилегает к Херсонской и Запорожской областям, территории Донецкой Народной Республики. Там исследования больше 10 лет уже вообще никто не проводил, именно в прибрежной мелководной части», — говорит Олег Степаньян.



Доктор биологических наук отметил, что ученым предстоит заново создать «портрет» Азовского моря, оценить, в каком оно состоянии, для выполнения задач по развитию туристического кластера. Отдельное внимание ученые уделят проблеме с распространением медуз в период курортного сезона.



Наталья Решетняк

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