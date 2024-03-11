Жительница Канска засудила детскую поликлинику после падения в яму на крыльце

Представители больницы заявили, что все неровности на крыльце соответствовали требованиям ГОСТ, а полученные женщиной травмы не повлекли расстройства здоровья. Но суд встал на сторону жительницы Канска: обязал поликлинику отремонтировать асфальтовое покрытие крыльца и взыскал с нее в пользу женщины более 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и ущерба в связи с понесенными расходами на лечение.