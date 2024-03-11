Жительница Канска засудила детскую поликлинику после падения в яму на крыльце

Как рассказали в прокуратуре, в марте прошлого года женщина оступилась из-за отсутствия ровного покрытия на крыльце медицинского учреждения на улице Урицкого. В результате падения она получила травмы лица: отёк мягких тканей правой щеки, повреждения нижней губы и неполный вывих зуба.
При обращении в прокуратуру пострадавшая сообщила, что в результате случившегося ей были причинены физические и нравственные страдания, выражающиеся в плохом самочувствии, головокружении, давлении в глазах и голове. 14 дней она находилась на амбулаторном лечении, принимала лекарства и прошла курс уколов.
«Проверка установила, что поликлиника не соблюдает нормы безопасности и не следит за состоянием входа и ступеней у здания. Там имелась обширная яма глубиной 15 см», — рассказали в прокуратуре.
Представители больницы заявили, что все неровности на крыльце соответствовали требованиям ГОСТ, а полученные женщиной травмы не повлекли расстройства здоровья. Но суд встал на сторону жительницы Канска: обязал поликлинику отремонтировать асфальтовое покрытие крыльца и взыскал с нее в пользу женщины более 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и ущерба в связи с понесенными расходами на лечение.