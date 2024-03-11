Суд отменил концессию на строительство школы в Надеждинском районе Приморья

Арбитражный суд Приморского края признал недействительной концессию с компанией «Школа будущего — Надеждинский» на строительство и эксплуатацию школы в Надеждинском районе, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.
В 2023 году «Школа будущего — Надеждинский» предложила администрации района построить школу в селе Вольно-Надеждинское. На торги других заявок не поступило, поэтому концессию с компанией заключили на условиях инвестора. Администрация перечислила концессионеру более 570 млн рублей.
Проверка прокуратуры выявила, что инвестор не подтвердил наличие или возможность получить не менее 5% средств от заявленных инвестиций. У «Школы будущего — Надеждинский» отсутствовал капитал, а письма кредитных организаций не подтверждали необходимое финансовое обеспечение.
Это не первая тяжба по концессиям с той же организацией в Приморье. В декабре 2023 года Арбитражный суд запретил компании «Школа будущего — 4» строить школу в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке. Причина сходная: концессионер вложил недостаточно средств и не располагает банковской гарантией.
Прокуратура Приморья оспаривает в суде также правомерность концессионного соглашения на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Снеговой пади, которое заключено с Восточно-Арктической нефтегазовой корпорацией, которой и принадлежат «Школы будущего».