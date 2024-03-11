Суд отменил концессию на строительство школы в Надеждинском районе Приморья

Это не первая тяжба по концессиям с той же организацией в Приморье. В декабре 2023 года Арбитражный суд запретил компании «Школа будущего — 4» строить школу в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке. Причина сходная: концессионер вложил недостаточно средств и не располагает банковской гарантией.