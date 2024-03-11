Овчарка Эмма обнаружила почти 2 млн рублей на таможенном контроле в Новосибирске

В Новосибирском аэропорту Толмачёво во время таможенного контроля авиарейса в Таджикистан предотвратили незаконный вывоз крупной суммы. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
— 29-летний гражданин России перед вылетом в Худжанд выбрал «зеленый коридор». Он заявил, что при нем нет товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию. Однако в багаже пассажира обнаружили более 1,8 млн рублей и 101 доллар США наличными. А найти их помогла служебная собака по кличке Эмма, — рассказали в ведомстве.
Наличные деньги свыше 10 тыс. долларов США подлежат обязательному декларированию. Таким образом, пассажир пытался незаконно перевезти 897,2 тыс. рублей. Деньги изъяли, решение по ним примет суд. В отношении мужчины возбудили административное дело.
С начала 2024 года в Новосибирске предотвратили 15 случаев незаконного вывоза денег в рублях и иностранной валюте. Пассажиры пытались вывезти более 2,5 млн рублей, 12,2 тысяч евро, 7,8 тысяч долларов США и 450 швейцарских франков.