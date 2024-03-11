Овчарка Эмма обнаружила почти 2 млн рублей на таможенном контроле в Новосибирске

— 29-летний гражданин России перед вылетом в Худжанд выбрал «зеленый коридор». Он заявил, что при нем нет товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию. Однако в багаже пассажира обнаружили более 1,8 млн рублей и 101 доллар США наличными. А найти их помогла служебная собака по кличке Эмма, — рассказали в ведомстве.