Банковская задолженность на каждого жителя Красноярского края превысила полмиллиона рублей

Аналитики РИА Новости составили рейтинг самых закредитованных регионов России. Наименее закредитованными регионами России являются республики Северного Кавказа, а также Крым, а самый высокий уровень закредитованности — в Туве и Калмыкии.
Красноярский край в рейтинге по соотношению среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты занял 27 место. В регионе объем задолженности перед банком на каждого человека составил 508 тысяч рублей. За год эта цифра выросла на 93 тысячи рублей.
В России объем задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 триллиона рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,5%. Для сравнения в 2019 году задолженность по кредитам физических лиц была менее 15 триллионов рублей.
В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также вошли: Магаданская область, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Камчатский край и Московская область. В этих регионах объем удельной задолженности варьировался в диапазоне от 570 до 650 тысяч рублей.
Эксперты ожидают, что в 2024 году рост кредитования задержится из-за высоких ставок и процентов.