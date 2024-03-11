Банковская задолженность на каждого жителя Красноярского края превысила полмиллиона рублей

В России объем задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 триллиона рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,5%. Для сравнения в 2019 году задолженность по кредитам физических лиц была менее 15 триллионов рублей.