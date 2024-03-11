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Банковская задолженность на каждого жителя Красноярского края превысила полмиллиона рублей

Аналитики РИА Новости составили рейтинг самых закредитованных регионов России.

Аналитики РИА Новости составили рейтинг самых закредитованных регионов России. Наименее закредитованными регионами России являются республики Северного Кавказа, а также Крым, а самый высокий уровень закредитованности — в Туве и Калмыкии.

Красноярский край в рейтинге по соотношению среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты занял 27 место. В регионе объем задолженности перед банком на каждого человека составил 508 тысяч рублей. За год эта цифра выросла на 93 тысячи рублей.

В России объем задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 триллиона рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,5%. Для сравнения в 2019 году задолженность по кредитам физических лиц была менее 15 триллионов рублей.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также вошли: Магаданская область, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Камчатский край и Московская область. В этих регионах объем удельной задолженности варьировался в диапазоне от 570 до 650 тысяч рублей.

Эксперты ожидают, что в 2024 году рост кредитования задержится из-за высоких ставок и процентов.