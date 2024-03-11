Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Сменилось поколение: снимок самого центра Владивостока 60-х годов удивил людей

Многие пользователи восхищенно оценили увиденное.
Источник: Соцсети

Памятник борцам за власть Советов на центральной площади города Владивостока был установлен 29 апреля 1961 года. Автор — заслуженный деятель искусств РСФСР, московский скульптор Алексей Ильич Тенета. Над созданием памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке во Владивостоке также работали архитекторы Козлов, Усачев, Траутман, Шульгина. Фотографию, сделанную в 1961 году, опубликовали в Tg-канале primorye_bw (18+), сообщает ИА PrimaMedia.

Памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке во Владивостоке 1917−1922 годов — это самый крупный монумент Дальнего Востока. Он представляет собой многофигурную скульптурную композицию, выполненную в строгих классических традициях. Три отдельно стоящие композиции — центральная скульптура красноармейца-трубача, которая возвышается над площадью на высоте тридцати метров, и две групповые композиции.

В разных руках бойца — древко развевающегося знамени и боевая труба, возвестившая победу революции. Правая скульптурная группа изображает участников событий 1917 года в Петрограде, левая — партизан, сражавшихся в 1922 году. Боковые скульптурные группы солдат, рабочих и матросов, расположенные на низком плинте, играют роль праздничного многолюдья, сливаясь с общим людским потоком.

Натурщиками для скульптора служили в основном москвичи, но одна из фигур левой композиции — совершенно реальная подпольщица и партизанка — Тамара Головнина (личный связной Сергея Лазо), с которой Тенета был знаком и лепил ее с натуры.

В комментариях к публикации многие пользователи восхищенно оценили увиденное: «Сменилось поколение, у меня слов нет»; «Если бы не памятник, не узнала бы»; «Прошла эпоха».

Вся скульптурная композиция выполнена из бронзы Мытищинского завода художественного литья, подиумы и постамент — из красного гранита. Площадка монумента выполнена из мрамора.

Этот памятник является одним из символов приморской столицы и главной визитной карточкой Владивостока.

история