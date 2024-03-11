Сменилось поколение: снимок самого центра Владивостока 60-х годов удивил людей

Памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке во Владивостоке 1917−1922 годов — это самый крупный монумент Дальнего Востока. Он представляет собой многофигурную скульптурную композицию, выполненную в строгих классических традициях. Три отдельно стоящие композиции — центральная скульптура красноармейца-трубача, которая возвышается над площадью на высоте тридцати метров, и две групповые композиции.