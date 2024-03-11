В аэропорту Уфы прокомментировали инцидент с паралимпийским чемпионом

«Оператор не выпускал меня с парковки для людей с ОВЗ. Я ему сказал, что я инвалид на коляске, и у меня автомобиль зарегистрирован в федеральной базе на Госуслугах для инвалидов. Он сказал — выйдите и протрите номера. Я отъехал, вышел, но у меня ни тряпки нет, ни воды. В итоге он попросил продиктовать госномер и после этого выпустил меня», — цитирует слова Ирека Зарипова телеканал.
Паралимпийский чемпион добавил, что оператору «ничего не мешало это сделать, когда он находился в автомобиле».
В пресс-службе уфимского аэропорта отреагировали на ситуацию.
«Автоматическая система допустила въезд автомобиля на территорию аэропорта. Однако во время выезда система не смогла считать госномер автомобиля, который был грязным. Оператор автопарковочного комплекса уточнил у водителя причину возникшей проблемы, после чего самостоятельно зафиксировал госномер и открыл шлагбаум», — прокомментировали «Башинформу» в столичном авиаузле.
В аэропорту «Уфа» напомнили, что у них на территории установлена автоматическая система считывания госномеров автомобилей. Въезд и выезд на парковку возможны только с читаемыми госномерами.
«Данная информация содержится в правилах пользования автопарковочным комплексом АО “МАУ”, размещенных на нашем сайте www.airportufa.ru в разделе “Парковки” и на информационных баннерах на въезде в аэропорт. Их соблюдение необходимо для обеспечения безопасности. При возникновении неполадок системы въезда/выезда можно обратиться к операторам через кнопку вызова. Просим отнестись с пониманием к данным правилам и приносим извинения за доставленные неудобства!» — подчеркнули в аэропорту.