В аэропорту Уфы прокомментировали инцидент с паралимпийским чемпионом

«Оператор не выпускал меня с парковки для людей с ОВЗ. Я ему сказал, что я инвалид на коляске, и у меня автомобиль зарегистрирован в федеральной базе на Госуслугах для инвалидов. Он сказал — выйдите и протрите номера. Я отъехал, вышел, но у меня ни тряпки нет, ни воды. В итоге он попросил продиктовать госномер и после этого выпустил меня», — цитирует слова Ирека Зарипова телеканал.