На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО

«При участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества” принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», — указано в перечне поручений.
Срок исполнения — 1 мая 2024 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фонд «Защитники Отечества» создали указом президента в апреле прошлого года для персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.