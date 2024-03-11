На портале госуслуг создадут раздел о льготах для участников СВО

«При участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества” принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», — указано в перечне поручений.