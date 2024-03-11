Певец Шура прокомментировал задержку концерта в Новосибирске

Многочисленные жители Новосибирска, пришедшие послушать хиты известного артиста, были озабочены задержкой начала концерта. Однако, когда Шура наконец вышел на сцену, он смог развлечь своих поклонников такими известными песнями, как «Отшумели летние дожди», «Твори добро» и «ты не верь слезам».