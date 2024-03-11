В Краснодаре на Привокзальной площади реорганизуют движение

Для улучшения дорожной ситуации и обеспечения большей безопасности в районе железнодорожного вокзала «Краснодар-1» будут проведены работы по оптимизации движения транспорта. Нововведения позволят водителям удобнее покидать стоянку. На Привокзальной площади появится дополнительный односторонний выезд с платной муниципальной парковки, которая расположена на улице имени Гоголя.



Будет изменен проезд по трамвайным путям на участке от улицы имени Гоголя до нового выезда с автостоянки. Работы по установке новых дорожных знаков и нанесению разметки планируют завершить до 31 марта 2024 года.