В Самаре планируют сдать долгострой на улице Вилоновской до конца 2024 года

Один из самых «старых» самарских долгостроев — многоквартирный дом на пересечении улиц Вилоновская и Садовая — планируют сдать до конца 2024 года. Такой информацией поделились в министерстве строительства Самарской области со ссылкой на застройщика.
Напомним, что этот дом начали строить еще в 2000-е годы, но ключи от квартир люди не получили до сих пор. Начинало здесь работы ЗАО ИСК «Средневолжскстрой», которое позже обанкротилось. Сейчас завершает работы на объекте СК «Град».
Но, по словам дольщиков, строительство идет слишком медленно, так как вторую и третью секцию дома обещали сдать в первом квартале текущего года. В региональном минстрой заверили, что до конца года секции планируют сдать. Напомним, что ранее долгострой планировали сдать в 2023 году.