В Самаре планируют сдать долгострой на улице Вилоновской до конца 2024 года

Напомним, что этот дом начали строить еще в 2000-е годы, но ключи от квартир люди не получили до сих пор. Начинало здесь работы ЗАО ИСК «Средневолжскстрой», которое позже обанкротилось. Сейчас завершает работы на объекте СК «Град».