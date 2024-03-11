Учёный: Из-за падения уровня моря в Зеленоградске увеличился пляж

В западной части Зеленоградска увеличилась пляжная полоса. Значительная часть деревянных бун оказалась занесена песком.
Как пояснил корреспонденту Калининград.Ru заведующий лабораторией прибрежных систем Института океанологии Борис Чубаренко, пляж вырос из-за понижения уровня Балтийского моря.
Прирост ширины пляжа произошёл в связи с падением уровня моря. Он сейчас, наверное, чуть ниже среднего. И где-то с середины февраля шло его постоянное снижение. Не монотонное, с некоторыми вариациями, но всё-таки значительное снижение. А при процессе понижения уровня и слабом или умеренном волнении всегда происходит намыв, и урез отодвигается в сторону моря, — рассказал Чубаренко.
Учёный отметил, что для падения уровня моря существует множество причин. На этот фактор влияет сезонность, а также более короткие погодные циклы. «В нашем случае море отыгрывало понижение общей водности Балтики. В зимний период водоём был слишком “наполнен”, и сейчас пошёл обратный процесс», — считает он.
На уровень моря могли повлиять восточные ветры, которые сгоняют воду в сторону Германии и Дании. По словам Чубаренко, скорее всего, понижение связано с сезонным циклом. Более точные причины можно установить только после масштабного исследования.