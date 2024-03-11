Учёный: Из-за падения уровня моря в Зеленоградске увеличился пляж

Прирост ширины пляжа произошёл в связи с падением уровня моря. Он сейчас, наверное, чуть ниже среднего. И где-то с середины февраля шло его постоянное снижение. Не монотонное, с некоторыми вариациями, но всё-таки значительное снижение. А при процессе понижения уровня и слабом или умеренном волнении всегда происходит намыв, и урез отодвигается в сторону моря, — рассказал Чубаренко.