В Новосибирске начнут производить первый в России препарат от оспы

Кроме того, она отметила, что созданное производство также будет иметь возможность производить не только лекарства против оспы, но и другие соединения, включая те, которые были разработаны в институте. В частности, упомянут препарат против болезни Паркинсона, который находится на последней стадии клинических испытаний, а также препарат против гриппа, и ряд других, синтез которых институт занимался продолжительное время.