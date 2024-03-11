В Новосибирске начнут производить первый в России препарат от оспы

Производство разработанного в Новосибирске противооспенного препарата НИОХ-14 может начаться осенью 2024 года на площадке Новосибирского института органической химии Сибирского отделения РАН, сообщила директор института Елена Багрянская журналистам издания «ИНТЕРФАКС».
Она отметила, что институт получил лицензию на производство данного препарата и было выделено финансирование Министерством науки и высшего образования РФ для построения чистых помещений по GMP (хорошая практика производства англ.), где разрешено производить лекарства. Общие средства, включая 24 млн рублей Минобрнауки и свои собственные инвестиции, были направлены на закупку оборудования для реконструкции производства на территории института, которая уже почти завершена.
Согласно ее словам, производство в настоящее время находится в стадии подготовки к лицензированию, и запланировано начать выпуск препарата осенью после его полной лицензии. Планируется производить несколько тонн препарата в год, что является достаточным объемом для обеспечения страны, учитывая также, что запасы подобных препаратов обновляются раз в пять лет.
Кроме того, она отметила, что созданное производство также будет иметь возможность производить не только лекарства против оспы, но и другие соединения, включая те, которые были разработаны в институте. В частности, упомянут препарат против болезни Паркинсона, который находится на последней стадии клинических испытаний, а также препарат против гриппа, и ряд других, синтез которых институт занимался продолжительное время.
В 2011—2012 годах ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии СО РАН разработали первый в РФ противооспенный препарат «НИОХ-14», который был зарегистрирован в Минздраве РФ в 2022 году. Действие препарата заключается в блокировании формирования оболочки вируса, что позволяет предотвратить его выход и дальнейшее распространение в организме, и он успешно прошел проверки на безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, включая против оспы обезьян.
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