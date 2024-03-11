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Трассу Курагино-Черемшанка перекрыли из-за схода лавины

Проезжую часть очищает спецтехника дорожной службы.
Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

На дороге Курагино-Черемшанка из-за схода снежной лавины ограничили движение транспорта, информирует Госавтоинспекция Красноярского края.

80 м³ снега сошло на 27 км трассы. Пострадавших, к счастью, нет. Движение на участке ограничено.

На данный момент проезжую часть очищает спецтехника дорожной службы.

Напомним, с 12 по 15 марта в горных районах Красноярского края будет лавиноопасно.

В этот период лучше не выезжать в горную местность в снегопад и непогоду. Находясь в горах, следует следить за изменением погоды. С собой всегда должен быть мобильный телефон или радиостанция. В случае попадания в лавину, вызывайте спасателей и дорожные службы по телефонам 112 или 101.