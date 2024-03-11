Трассу Курагино-Черемшанка перекрыли из-за схода лавины

В этот период лучше не выезжать в горную местность в снегопад и непогоду. Находясь в горах, следует следить за изменением погоды. С собой всегда должен быть мобильный телефон или радиостанция. В случае попадания в лавину, вызывайте спасателей и дорожные службы по телефонам 112 или 101.