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Путин поручил сделать предложения по воспитанию личности

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по новому национальному проекту, направленному на воспитание личности на основе традиционных ценностей, сообщается на сайте Кремля.
Источник: © РИА Новости

«Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с правительством Российской Федерации и при участии заинтересованных федеральных государственных органов и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Срок — 1 июля 2024 года», — говорится в перечне поручений.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Путин Владимир