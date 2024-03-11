Путин поручил сделать предложения по воспитанию личности

«Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с правительством Российской Федерации и при участии заинтересованных федеральных государственных органов и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Срок — 1 июля 2024 года», — говорится в перечне поручений.