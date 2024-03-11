Рост зарплаты в Иркутской области превысил среднероссийский показатель

По итогам 2023 года в Иркутской области рост средней заработной платы превысил среднероссийский показатель. Так, в регионе зарплата увеличилась на 14,5% в сравнении с 2022 годом и составила 71023 рубля. По России наблюдается рост средней зарплаты на 14,1%. Отметим. что среди регионов СФО Приангарье находится на втором месте по увеличению средней зарплаты, опережает область только Красноярский край. В целом по России Иркутская область оказалась на 15-м месте по данному показателю, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.