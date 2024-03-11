Рост зарплаты в Иркутской области превысил среднероссийский показатель

По итогам 2023 года в Иркутской области рост средней заработной платы превысил среднероссийский показатель. Так, в регионе зарплата увеличилась на 14,5% в сравнении с 2022 годом и составила 71023 рубля. По России наблюдается рост средней зарплаты на 14,1%. Отметим. что среди регионов СФО Приангарье находится на втором месте по увеличению средней зарплаты, опережает область только Красноярский край. В целом по России Иркутская область оказалась на 15-м месте по данному показателю, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Наибольший рост средней заработной платы отмечен в сфере:
- оптовой и розничной торговли (на 20,4%):
- государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (на 18,2%):
- в сфере предоставления прочих видов услуг (на 17,3%):
- административной деятельности (на 16,9%):
- деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (на 15,3%):
- водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (на 15%):
- финансовой и страховой деятельности (на 14,9%):
- в отрасли обрабатывающих производств (на 14,8%).
Добавим, что в промышленном секторе региона за минувший год средний рост зарплаты составил 112,5%.
«В отраслях, где основную долю занимают учреждения соцсферы, включая федеральные, областные, муниципальные учреждения и негосударственные организации, рост зарплаты обусловлен проводимой работой по исполнению майских указов президента, указа губернатора по дифференциации зарплаты работников государственных и муниципальных учреждений региона, а также проведением индексации окладов (должностных окладов) работников государственных учреждений Иркутской области. В результате реализуемого комплекса мер средняя заработная плата работников учреждений бюджетной сферы в регионе по итогам 2023 года выросла на 15,3%», — рассказал глава министерства.
По информации облправительства, губернатор Игорь Кобзев поставил перед региональным кабмином задачу продолжить в текущем году работы по повышению зарплаты в Иркутской области в регионе в рамках исполнения поручений по росту доходов населения, обозначенных в послании президента. Речь идет об увеличении зарплаты основных категорий работников учреждений бюджетной сферы.
Председатель правительства региона Константин Зайцев напомнил, что регправительство приняло решение об индексации с 1 января 2024 года размеров должностных окладов работников учреждений бюджетной сферы на 6,6%. Кроме того, обеспечат увеличение МРОТ с учетом квалификации работников. С 1 января 2024 года МРОТ вырос на 18,5% и составил 19242 рубля. В Приангарье МРОТ с учетом максимальных размеров северных надбавок составляет в южных районах — 30787 рублей, в северных районах — от 36560 рублей до 48105 рублей в зависимости от территории.
В пресс-службе добавили, что региональная власть будет реализовывать заданные президентом параметры по росту зарплаты. Так, в послании Владимир Путин обозначил, что к 2030 году величина МРОТ будет увеличена до 35 тысяч рублей. В Иркутской области с применением максимальных размеров надбавок МРОТ составит от 56 тысяч до 87,5 тысячи рублей в зависимости от территорий.