11 марта , СуперОмск , Общество

Омичей будут бесплатно возить по талонам на 57 маршрутах

Омичи, принявшие участие в голосовании на выборах президента России, смогут воспользоваться льготой по оплате проезда в пассажирском транспорте. Талоны, которые получат омичи на избирательных участках в дни выборов с 15 по 17 марта, будут действовать на всех видах муниципального транспорта.