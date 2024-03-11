Омичей будут бесплатно возить по талонам на 57 маршрутах

Так, по информации департамента транспорта мэрии Омска, талоны действительны:
— на автобусных маршрутах № 1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 61, 62, 63, 64, 69, 78, 79, 83, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 119, 125.
— троллейбусных маршрутах № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 67.
— трамвайных маршрутах № 1, 2, 4, 7, 8, 9.
Как ранее сообщал «СуперОмск», жители, проголосовавшие на выборах президента впервые, получат 8 бесплатных поездок, остальные — 6 поездок. Воспользоваться талоном сможет любой омич — без предъявления документов.