Начался судебный процесс Киркорова против Успенской

Ранее Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она назвала его женоненавистником в одном из интервью. В иске указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. Киркоров также заявил, что намерен взыскать с Успенской около двух миллионов рублей судебных издержек.