С опережением на неделю: В Новочеркасске на областной Масленице проводили Зиму

Здесь же для маленьких гостей организовали «Детскую Масленицу». Каких только игр здесь не было: и интеллектуальных, и активных. Юные посетители могли даже сразиться на ринге на плюшевых мячах. А еще — прокатиться на русской печи с Иванушкой. Развлечения хоть и были задуманы для детей, но пришлись по душе и их родителям.