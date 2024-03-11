С опережением на неделю: В Новочеркасске на областной Масленице проводили Зиму

Масленичная неделя в этом году начинается 11 марта и продлится до 17 марта. При этом массовые гуляния в этом году провели на неделю раньше. Областная Масленица прошла в Новочеркасске 10 марта. В празднованиях приняли участие тысячи жителей Ростовской области. «КП-Ростов-на-Дону» рассказывает, как прошел праздник.
ЕЛИ И ПЛЯСАЛИ.
С раннего утра тысячи дончан устремились в казачью столицу — Новочеркасск. Там в этот день площадь Ермака превратилась в место народных гуляний — проводов Зимы. Всем желающим раздавали блинчики — главный символ Масленицы, а также поили чаем из настоящих самоваров. Горячие напитки пришлись кстати. В Новочеркасске не было морозов, но холодный порывистый ветер продувал насквозь.
На нескольких сценах все время пели и танцевали артисты. Донские казаки показывали мастерство джигитовки.
Здесь же для маленьких гостей организовали «Детскую Масленицу». Каких только игр здесь не было: и интеллектуальных, и активных. Юные посетители могли даже сразиться на ринге на плюшевых мячах. А еще — прокатиться на русской печи с Иванушкой. Развлечения хоть и были задуманы для детей, но пришлись по душе и их родителям.
БЛИНЧИКИ — С ЛЮБОВЬЮ.
Многие районы Ростовской области подготовили свои выставки и мастер-классы. Например, мастерицы из Белокалитвинского района учили, как правильно жарить донскую яичницу.
Кстати, они же поделились рецептом белокалитвинских блинчиков, сделанных с любовью:
— Берешь молоко, яйцо, соль, сахар, чуть-чуть соды, муку. Все это перемешиваешь. Добавляешь счастье, радость, любовь, — с улыбкой рассказала одна из мастериц.
Показали свои работы и ремесленники. На Масленицу приехали мастера не только из Ростовской области, но и из соседних Донецкой и Луганской Народных Республик, Краснодарского края. Мастера рассказывали, как можно сделать произведения искусства из самых обычных вещей.
Смельчаки традиционно покоряли Масленичный столб. Победитель получил в подарок самовар.
Кстати, из разных уголков области в Новочеркасск привезли и соломенные фигуры Масленицы — одна краше другой. Но сжигать их не стали.