В Кемерове осудят водителя, спровоцировавшего ДТП с четырьмя авто

Как сообщает кузбасская полиция, на два года рискует сесть 39-летний кемеровчанин, спровоцировавший ДТП с четырьмя автомобилями. В Рудничный районный суд Кемерова передали уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
ДТП произошло ещё в марте 2022 года на улице Серебряный бор. Водитель «Мазды 3» начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности манёвра и создав помеху «Ладе Гранте», которая обгоняла другой автомобиль. В результате 43-летний водитель на отечественном автомобиле выехал на обочину и столкнулся с тремя припаркованными машинами.
Водитель «Лады» получил травмы, их квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Также выяснилось, что обвиняемый двигался с превышением скорости.