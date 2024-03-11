В Кемерове осудят водителя, спровоцировавшего ДТП с четырьмя авто

ДТП произошло ещё в марте 2022 года на улице Серебряный бор. Водитель «Мазды 3» начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности манёвра и создав помеху «Ладе Гранте», которая обгоняла другой автомобиль. В результате 43-летний водитель на отечественном автомобиле выехал на обочину и столкнулся с тремя припаркованными машинами.