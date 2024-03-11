В четырех районах Перми запланированы отключения холодной воды

В пятницу, 22 марта, с 9.30 до 19:30 под отключение попадут дома, расположенные на улицах Братской, 135, Узбекской, 76, 90, а в субботу, 23 марта, с 9.00 до 13.00 часов — на улице Плеханова, 61б и 66.