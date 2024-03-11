В четырех районах Перми запланированы отключения холодной воды

На следующей неделе в Перми запланированы отключения холодной воды. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», отключения связаны с проведением аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ. Без воды временно останутся десятки домов в Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах города. Публикуем их адреса.
Во вторник, 19 марта, с 9.00 до 18.00 воды не будет в домах на шоссе Космонавтов, 111, 113, 113/2, 113а и в доме на улице Стахановской, 58.
В пятницу, 22 марта, с 9.30 до 19:30 под отключение попадут дома, расположенные на улицах Братской, 135, Узбекской, 76, 90, а в субботу, 23 марта, с 9.00 до 13.00 часов — на улице Плеханова, 61б и 66.
На сутки с субботы 23 марта с 10.00 вода перестанет идти в домах по ул. Балхашской, 172, 192, 201, 203, 207, Инженерной, 3а, 5, 6, 6а, 12, 14, 18, КИМ, 49, 61, Металлистов, 15, 18, 19, Николая Быстрых, 3, 5, 7, Старцева, 191 и Суздальской, 1, 3. Восстановить подачу воды в указанных домах планируют лишь утром следующего дня — 24 марта.
Также 23 марта с 11.00 отключение водоснабжения запланировано еще на трех улицах: Гарцовской, 46, 50, 52, 54, Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 44, Лядовской, 85, 87, 89, 91, 93, 94а, 95, 97, 98, 98а, 100−107, 109, 111, 117, 119, 121. Воду в этих домах обещают дать в 11.00 24 марта.
В воскресенье, 24 марта, с 9 утра без воды останутся жители домов по улицам Ленина, 73, 75, 77, Петропавловской, 70, 72, 74 и Толмачева, 32. Вода здесь появится в районе обеда — 13.00.
Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений. Полный список домов, попавших под отключение, можно посмотреть на официальном сайте ресурсоснабжающей компании.