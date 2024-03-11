Трассу «Сортавала» дважды полностью перекроют под Петербургом

С 1:00 до 1:30 и с 2:00 до 2:30 13 марта будет полностью перекрыто движение на 13-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в Агалатовском сельском поселении, сообщает 11 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут устанавливать П-образную металлическую опору над проезжей частью. Перекрытие необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время монтажа ригеля конструкции.
На этом участке дороги всего четыре полосы — по две в каждом направлении. На время перекрытия установят временные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию, а также привлекут машины прикрытия со стробоскопами и светодиодными балками. Движение будут регулировать патрульные экипажи ГИБДД.