Трассу «Сортавала» дважды полностью перекроют под Петербургом

На этом участке дороги всего четыре полосы — по две в каждом направлении. На время перекрытия установят временные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию, а также привлекут машины прикрытия со стробоскопами и светодиодными балками. Движение будут регулировать патрульные экипажи ГИБДД.