Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, в конце апреля ожидает шестидневная рабочая неделя. А затем граждане смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
Затем один день россияне будут отдыхать 12 июня, два — на День народного единства (3 и 4 ноября), а новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года.
В 2024 году Праздник Весны и Труда приходится на среду, выходными будут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы: с 9 по 12 мая. Плюс стандартные субботы и воскресенья — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Всего в мае 2024 года 11 нерабочих дней (восемь приходятся на выходные субботу, воскресенье и три — праздничные).