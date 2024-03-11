Министр спорта Башкирии рассказал, можно ли тренироваться в Рамадан

«Поскольку употребление жидкости и питательных веществ во время Рамадана ограничено определенными часами, лучше всего отказаться от интенсивных тренировок, отдавая предпочтение облегченным вариациям физических упражнений. Опытные тренеры не рекомендуют активные кардиотренировки и рекомендуют отказаться от тяжелых гантелей и штанг. Также стоит сократить привычное время тренировки на 15 минут», — рекомендовал руководитель ведомства.