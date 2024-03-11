Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Министр спорта Башкирии рассказал, можно ли тренироваться в Рамадан

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в своих соцсетях написал об ограничениях при тренировках в священный месяц Рамадан, который наступил у всех мусульман с заходом солнца 10 марта.
Источник: Башинформ

«Поскольку употребление жидкости и питательных веществ во время Рамадана ограничено определенными часами, лучше всего отказаться от интенсивных тренировок, отдавая предпочтение облегченным вариациям физических упражнений. Опытные тренеры не рекомендуют активные кардиотренировки и рекомендуют отказаться от тяжелых гантелей и штанг. Также стоит сократить привычное время тренировки на 15 минут», — рекомендовал руководитель ведомства.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, как правильно питаться в Рамадан.

религии