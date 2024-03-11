Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 12 марта

Чтобы между супругами не было разлада, в этот день они не должны есть из одной тарелки и вытирать руки одним и тем же полотенцем. Также муж с женой не должны ложиться спать в разных комнатах. Согласно старому поверью, из-за этого они в скором времени расстанутся.