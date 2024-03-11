Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 12 марта

12 марта верующие вспоминают преподобного исповедника Василия Декаполита. В народном календаре — Василий Капельник. У наших предков дата была связана с рядом примет и обрядов: в старину они помогали людям привлекать в дом удачу и избегать неприятностей. Многие из поверий дошли до наших дней.
Народные приметы на 12 марта: что нельзя делать
В старину день считался неподходящим для решения финансовых вопросов. Лучше не раздавать долги и не покупать дорогостоящие вещи. Если сильно потратитесь, есть риск провести в нужде целый год.
День не годится и для поездок. Особенно это касается длительных путешествий. Согласно поверьям, в течение суток лучше оставаться дома. В пути могут встретиться мошенники или даже грабители. Если же отложить отъезд не представляется возможным, обязательно нужно взять с собой икону или оберег.
12 марта не стоит заниматься рукоделием. В старину говорили, что шитье и вязание в этот день не принесет пользы и вы лишь потратите время зря. Кроме того, можно случайно пораниться: если это произойдет, вам может грозить множество неприятностей.
На Василия Капельника следует уважительно относиться к огню. Ни в коем случае не бросайте в него мусор, иначе можете заболеть. Рядом с очагом не стоит даже громко разговаривать и сквернословить.
Если вам предстоит начать какое-то новое дело, например, трудоустройство, лучше повременить. В старину верили, что из этой затеи не выйдет ничего хорошего.
В общении с людьми стоит проявлять терпение и милосердие. Возможно, собеседник попытается вывести вас не эмоции, но поддаваться на провокации не стоит. Если разругаетесь с другом или соседом, долго не сможете помириться. Избегайте нецензурных выражений, чтобы не привлечь нечисть. В противном случае злые духи увяжутся с вами домой, а избавиться от них будет очень непросто.
Хвастаться своими достижениями на Василия Капельника также не стоит, если не хотите лишиться того, что составляет предмет вашей гордости. Особенно это касается дел, связанных с деньгами.
Гостей 12 марта также лучше не приглашать. Есть вероятность, что один из них переступит порог вашего жилища с недобрыми намерениями или негативными мыслями. Из-за этого мир и благополучие покинут вашу семью на целый год.
Чтобы между супругами не было разлада, в этот день они не должны есть из одной тарелки и вытирать руки одним и тем же полотенцем. Также муж с женой не должны ложиться спать в разных комнатах. Согласно старому поверью, из-за этого они в скором времени расстанутся.
Народные приметы на 12 марта: что можно делать
На Руси в этот день было принято охотиться и рыбачить. Мужчины отправлялись в лес и на водоем, чтобы вернуться домой с добычей. Хозяйки же проводили время в хлопотах — наводили порядок в жилище, стирали белье, готовили обед и занимались с детьми.
Считалось, что 12 марта нужно сделать как можно больше добрых дел. К тому, кто помогает окружающим, все хорошее вернется в тройном размере. Улучшить финансовое положение и привлечь денежную удачу будет проще, если испечь пирог и разделить его поровну между всеми членами семьи.
Чтобы год болезней не знать, наши предки обязательно ходили в баню. Они надеялись на целебную силу пара, который очищает не только тело, но и душу.
Народные приметы о погоде на 12 марта
Добрым знаком в старину считалось появление первой травы к 12 марта. Считалось, что в этом случае морозов можно больше не бояться — весна будет теплой, а лето — жарким.
С появлением первых подснежников наши предки могли приступить к работе в поле. Заметив, что верба распустилась к этому числу, крестьяне надеялись на щедрый урожай.
Облака высоко в небе, согласно наблюдениям жителей далекой старины, сулят хорошую погоду. Если же на Василия Капельника начался снегопад, март будет зимним месяцем, а трава начнет пробиваться только в апреле.
Именины 12 марта
12 марта именины отмечают Василий, Сергей, Михаил и Макар. Также поздравить нужно Степана и Якова.