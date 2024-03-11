Погода в Омске поставила новый рекорд по осадкам

«По территории Омской области максимальное количество выпавших 10 марта осадков составило 4−7 мм. В основном они пришлись на южную половину области. В Омске перекрыт суточный максимум по осадкам, который составил 6,9 мм. Предыдущий — 5,3 мм — был зафиксирован в 2002 году», — заявила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.
Омские синоптики также отмечают, что в ближайшие дни в Омской области сохранится неустойчивый характер погоды с большим суточным ходом температуры воздуха.
Во вторник, 12 марта 2024 года, существенных изменений в погоде не ожидается. Температура воздуха ночью составит от −12 до −17 градусов Цельсия, при прояснении — до −22 °С, днем — от −3 до −8 градусов.
В среду, 13 марта, ожидается кратковременное понижение ночной температуры до −16…-21 градуса, при прояснении — до −23…-28 °С, днем снова −3…-8 градусов. Местами небольшой снег, туман и изморозь.
В четверг, 14 марта, ожидается возобновление осадков.