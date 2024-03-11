С удовольствием узнали, что прославленный композитор Александра Пахмутова подарила Волгограду свой рояль. А где и когда его можно увидеть?
Рояль легендарного композитора Александры Пахмутовой действительно доставили в Волгоград перед Международным женским днем 8 Марта. За этим инструментом более полувека наша прославленная землячка создавала в соавторстве со своим мужем поэтом Николаем Добронравовым песни, которые широко известны по сей день.
Рояль прибыл на историческую родину Александры Николаевны по ее собственному желанию. Она родилась в Бекетовке 9 ноября 2029 года, и в нынешнем году в нашем городе намечены торжества в честь ее 95-летнего юбилея. Композитор и сама планирует приехать в город-герой. И хочет сыграть на своем любимом инструменте во время концерта на родине.
А пока, как рассказала директор Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова Варвара Озерина, в выставочном зале музея открывается выставка, посвященная раритетам, подаренным родному городу лично Александрой Николаевной.
«Выставка будет работать в выставочном зале музея на улице Чуйкова с 18 апреля по 12 мая. Кроме рояля доставлены в Волгоград и подлинники нот известных песен, ковры, чеканное панно ручной работы, вазы, которые были частью интерьера в доме Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. У каждой вещи — своя уникальная история. Их рассказала сама Александра Пахмутова. И мы готовы поделиться ими с посетителями, которые придут на выставку» — рассказала Варвара Озерина.
Доставку осуществлял Культурный фонд Александры Пахмутовой. Ранее aif.vlg.ru сообщал, что на встрече с женским активом региона губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров анонсировал создание в Волгограде культурного центра, музея и фестиваля имени нашей землячки, легендарного композитора Александры Пахмутовой.