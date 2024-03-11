Где и когда можно увидеть рояль и вещи, подаренные Пахмутовой Волгограду

«Выставка будет работать в выставочном зале музея на улице Чуйкова с 18 апреля по 12 мая. Кроме рояля доставлены в Волгоград и подлинники нот известных песен, ковры, чеканное панно ручной работы, вазы, которые были частью интерьера в доме Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. У каждой вещи — своя уникальная история. Их рассказала сама Александра Пахмутова. И мы готовы поделиться ими с посетителями, которые придут на выставку» — рассказала Варвара Озерина.