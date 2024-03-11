Печь блины дорого? Сколько стоит продуктовый набор к Масленице на Кубани

Масленичная неделя, которая проходит по всей России с 11 по 17 марта, любимый для многих жителей нашей страны праздник. Традиционно в семьях всю неделю пекут блины. Правда, в этом году продукты для традиционных угощениий поднялись в цене. Средняя стоимость порции домашних блинов к Масленице в стране составила 183 рубля.