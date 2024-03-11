Печь блины дорого? Сколько стоит продуктовый набор к Масленице на Кубани

Масленичная неделя, которая проходит по всей России с 11 по 17 марта, любимый для многих жителей нашей страны праздник. Традиционно в семьях всю неделю пекут блины. Правда, в этом году продукты для традиционных угощениий поднялись в цене. Средняя стоимость порции домашних блинов к Масленице в стране составила 183 рубля.
«Стоимость приготовления рассчитывалась по рецепту: литр молока, 300 граммов пшеничной муки, четыре яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла, 50 граммов сахара, по пять граммов соли и дрожжей», — следует из данных компании «Эвотор».
В Краснодарском крае средняя цена блинов в Масленицу оказалась чуть выше, чем показатели по стране. Испечь порцию блинов в 2024 году на Кубани обойдется в 186 рублей.
«Дороже всего приготовление блинов будет у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 253 рубля за порцию. На втором месте по дороговизне оказался Хабаровский край — 233 рубля. В Москве на продукты для одной порции блинов придется потратить 227 рублей. В Санкт-Петербурге — 201 рубль», — уточняется в исследовании.
При этом самый дешевой продуктовый набор для приготовления блинов продают в соседнем с Кубанью Ставропольском крае. Там порция калорийного лакомства обойдется в 119 рублей.
В основном, цены на блины в стране поднялись из-за подорожавших в 1,5 раза яиц. Стоимость остальных продуктов практически не менялась.
Так, в январе 2024 года в Краснодарском крае средние цены на продукты составили: подсолнечное масло — 133 рубля за литр, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — 72 рубля за литр, пука пшеничная — 48 рублей килограмм, сахар-песок 72 рубля килограмм.