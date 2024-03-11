Диана из Гагаузии достойно выступила на «Мисс Мира», но ее засудили: А вот платье нашей красавицы вошло в десятку лучших

В конкурсе красоты «Мисс Мира», где принимала участие и Молдова, а точнее жительница Гагаузии Диана Спотаренко, победила 24-летняя чешка. Новой «Мисс Мира» стала 24-летняя Кристина Пышкова. Однако наша «Мисс Молдова-2023» Диана Спотаренко (на фото справа) не хуже.
А по нам — так и лучше!
Она выступила достойно, но просто ей не повезло. Девушке предрекали 20-ое место, но в итоге ее засудили. Возможно, вмешалась геополитика — девушка из Гагаузии, региона, который считается пророссийским.
Но зато жюри смогло оценить ее платье.
Жюри по достоинству оценило платье молдавской участницы.
Платье молдавского дизайнера Жанны Березовской признано одним из самых лучших и вошло в топ-10 конкурса. Как говорится, знай наших!