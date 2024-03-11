Петербуржцы назвали самый продуктивный день недели

Около 17 процентов жителей Петербурга считают, что зима — лучшее время для работы. У 14 процентов специалистов пик продуктивности приходится на весну. Еще 10 процентов специалистов считают, что легче всего работать летом, восемь процентов заявили, что период продуктивности у них приходится на осень.