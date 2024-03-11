В Прикамье участникам СВО будут выдавать земельные участки по жеребьевке

Претендовать на получение соток могут военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. Если боец погиб, правом на землю от государства могут воспользоваться члены семьи: супруга или супруг, родители, дети.