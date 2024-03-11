В Прикамье участникам СВО будут выдавать земельные участки по жеребьевке

В администрации Перми рассказали, как будут предоставлять земли участникам СВО. Власти предлагают проводить жеребьевку в соответствии с очередностью военнослужащих, имеющих право на получение данной меры поддержки.
— Распределение земли будет проводиться методом случайной выборки специально созданной комиссией. На процедуру жеребьевки попадут только те участки, которые включены в соответствующий перечень. С параметрами и местоположением участков можно будет ознакомиться заранее на официальном сайте администрации Перми, — объяснили в мэрии.
Претендовать на получение соток могут военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. Если боец погиб, правом на землю от государства могут воспользоваться члены семьи: супруга или супруг, родители, дети.
Для участия в жеребьевке участникам СВО следует обратиться с соответствующими заявлением и документами в департамент социальной политики администрации Перми по адресу: ул. Газеты Звезда, 9.