Здесь вложены душа и сердце: Диана Гурцкая в Уфе посетила библиотеку для слепых

Директор библиотеки Айгуль Аминева провела для гостей обзорную экскурсию, показав все интересные залы и уголки учреждения, ознакомила с основными направлениями деятельности библиотеки, обустроенностью доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.
— Нашей библиотеке на следующий год исполнится 90 лет, у нас богатая история. У нас более 5 тысяч читателей, мы обслуживаем всю республику — инвалидов по зрению и людей с остаточным зрением. Мы являемся социокультурным реабилитационным центром, очень гордимся своей работой. Наши читатели всегда находят здесь свою отдушину — осваивают компьютерные технологии, изучают шрифт Брайля, кто-то просто занимается спортом. Мы находимся на первом этаже жилого дома, который построило общество слепых, и наш этаж был проектирован под нашу библиотеку. Все 9 этажей занимают наши категории читателей, и им очень удобно сюда спускаться, — рассказала Айгуль Аминева.
Диана Гурцкая ознакомилась с мемориальными уголками создателя башкирского шрифта Брайля Макарима Тухватшина и выдающегося незрячего башкирского композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Салавата Низаметдинова. Диана Гудаевна узнала о системе обслуживания читателей, технологиях и специальном оборудовании, используемом для издания брайлевских книг с рельефно-графическими рисунками.
Певицу заинтересовали зоны выставочных работ, регулярно экспонируемых в библиотеке, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей этикетажем по Брайлю и прямым тифлокомментированием при ознакомлении с работами.
В детском центре «Лучик» гостям была представлена развернутая демонстрация тактильных книг и макетов городской среды для самых маленьких незрячих читателей. Диана Гудаевна задавала вопросы, делилась своим опытом комфортного обустройства подобных пространств. В звукозаписывающей студии Диана Гурцкая подробно расспросила о записи «говорящих» книг. Ей продемонстрировали сканер для распознавания брайлевского текста при оцифровывании текста ветхих брайлевских изданий.
После экскурсии Диана Гурцкая поделилась своими впечатлениями:
— Моя первая встреча в Уфе прошла в библиотеке. Меня всегда вдохновляют книги, нет дня, чтобы я не прочла хотя бы страницу книги. Здесь вложены душа и сердце, это видно. Здесь и электронная библиотека, и Брайль, и наглядные макеты — всё настолько учтено, чувствуется огромнейшая забота. Это центральная библиотека, ее посещает 5 тысяч человек. Это говорит о том, что люди любят и хотят читать. Да, сегодня много разных технологий, компьютеров, интернета, но всё-таки чтение — неотъемлемая часть нашей жизни.
Певица отметила, что некоторые незрячие являются аудиалами, некоторые — кинестетиками. Себя она причисляет ко вторым, которым необходимо всё обязательно потрогать своими руками. Диана Гурцкая пожелала библиотеке ремонта и модернизации и пообещала в будущем приехать на презентацию обновленного учреждения.
После посещения библиотеки певица отправилась на отборочный этап XV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Также сегодня она примет участие в пленарном заседании IV Культурного форума «АРТ-Курултай».
— В фестивале «Белая трость» много участников из Уфы. Мне всегда сложно выбирать кого-либо, я бы взяла всех сразу — всегда выступают очень подготовленные дети, с большим трепетом к этому относятся, — поделилась Диана Гурцкая. — Фестиваль уже существует 15 лет, и его задача — рассказывать и показывать многогранных, целеустремленных, развитых творчески детей, которые живут в музыке, для которых музыка — главный мир в их жизни. Дуэт с большими звездами — яркая страница в их биографии. Нас, людей с инвалидностью, не надо жалеть, а надо видеть со стороны профессионализма.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе стартовал IV Культурный форум «АРТ-Курултай».