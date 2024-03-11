Здесь вложены душа и сердце: Диана Гурцкая в Уфе посетила библиотеку для слепых

— Нашей библиотеке на следующий год исполнится 90 лет, у нас богатая история. У нас более 5 тысяч читателей, мы обслуживаем всю республику — инвалидов по зрению и людей с остаточным зрением. Мы являемся социокультурным реабилитационным центром, очень гордимся своей работой. Наши читатели всегда находят здесь свою отдушину — осваивают компьютерные технологии, изучают шрифт Брайля, кто-то просто занимается спортом. Мы находимся на первом этаже жилого дома, который построило общество слепых, и наш этаж был проектирован под нашу библиотеку. Все 9 этажей занимают наши категории читателей, и им очень удобно сюда спускаться, — рассказала Айгуль Аминева.