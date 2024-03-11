В Челябинской области более 300 человек экологично отметили Масленицу

Гостей мероприятия ждали викторины, квесты, игры и конкурсы на экологическую тематику, а также вкусные угощения. Участники гуляний смогли не только повеселиться, но и узнать, как они могут помочь природе. «Масленичный круговорот» прошёл в спортивно-физкультурном комплексе «Горки» в Копейске.
— «ЭкоМасленица» проходит уже в пятый раз, и мы с радостью отмечаем, что люди стали больше знать о природе не только нашего края, но и страны, о переработке вторсырья, бережнее относиться к природным ресурсам, — поделилась начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Марина Дымова. — Наш традиционный конкурс на лучшее экологическое чучело всегда вызывает большой интерес — к участию присоединяются целыми семьями. Это говорит о повышении экологической культуры населения.
Чтобы не упустить шанс повеселиться и наполнить свой желудок вкусными блинчиками, советуем обратить внимание на нашу подборку мест в Челябинской области, где отпразднуют Масленицу.