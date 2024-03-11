На Урале пассажиры «Ласточки» были вынуждены ехать стоя из-за промерзлых вагонов

Инцидент произошел ночью 11 марта. Пассажиры маршрута Карпинск — Екатеринбург оказались в неприятной ситуации. Они не смогли разместиться в вагонах, где у них были приобретены места, из-за сильного холода.
— На одном из участков в пути следования по техническим причинам был нарушен температурный режим в вагонах номер один и два. Пассажирам была предоставлена возможность продолжить поездку в теплых вагонах, но из-за ограниченного количества свободных мест некоторые ехали часть пути стоя, — рассказали в пресс-службе СПК.
Свердловская пригородная компания принесла свои извинения за доставленные пассажирам неудобства. Им обещали вернуть деньги за непредоставление места для сидения. Для этого они могут обратится в компанию.