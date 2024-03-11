На Урале пассажиры «Ласточки» были вынуждены ехать стоя из-за промерзлых вагонов

— На одном из участков в пути следования по техническим причинам был нарушен температурный режим в вагонах номер один и два. Пассажирам была предоставлена возможность продолжить поездку в теплых вагонах, но из-за ограниченного количества свободных мест некоторые ехали часть пути стоя, — рассказали в пресс-службе СПК.