Омские медики рассказали, что за день можно съесть максимум три блина

В омском минздраве рассказали, как есть блины на Масленицу, не вредя своему здоровью.



Оказалось, что в день врачи рекомендуют есть максимум три блина без начинки, а с начинкой — вообще только один. При этом лакомство можно позволить себе только на завтрак и исключить его из других приёмов пищи.



Кроме того, омские медики рекомендовали не выбирать для начинки продукты с большим содержанием сахара (например, сгущёнку), жирную сметану и икру (из-за избыточной соли).



Чтобы сделать блины полезнее, врачи посоветовали заменить пшеничную муку на гречневую, цельнозерновую или овсяную, а вместо молока добавить его обезжиренный аналог, кефир или воду.