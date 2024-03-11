В Казани организуют бесплатный проезд в дни выборов Президента РФ

С 15 по 17 марта Россия проведет выборы президента страны. В Казани оборудованы 466 избирательных участков, включая 31 в местах временного пребывания граждан, а на 19 объектах будут использоваться автоматические комплексы для обработки бюллетеней. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня голосования.
Для обеспечения прозрачности и безопасности на участках установлены системы видеонаблюдения, а в местах, где это технически невозможно, будут использоваться видеорегистраторы и мобильные устройства. Кроме того, для предотвращения любых чрезвычайных ситуаций подготовлены автобусы, которые могут быть использованы как резервные пункты голосования.
Среди нововведений — возможность для приезжих граждан и студентов голосовать по месту фактического нахождения, что упрощает процесс участия в выборах для людей, находящихся в Казани. Для уточнения информации о своем избирательном участке жители могут обратиться к ресурсам ЦИК России и ЦИК РТ.
Администрация города также позаботилась о транспортной доступности: проголосовавшие получат браслеты для бесплатного пользования общественным транспортом в дни голосования, а специальный бесплатный автобус № 31 обеспечит доставку избирателей с удаленных жилых массивов.
Ранее мы писали, что подготовка к выборам Президента России в Альметьевске идет полным ходом. На утреннем совещании глава района Тимур Нагуманов поручил организовать достойные условия для голосования граждан.