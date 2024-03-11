В Казани организуют бесплатный проезд в дни выборов Президента РФ

Для обеспечения прозрачности и безопасности на участках установлены системы видеонаблюдения, а в местах, где это технически невозможно, будут использоваться видеорегистраторы и мобильные устройства. Кроме того, для предотвращения любых чрезвычайных ситуаций подготовлены автобусы, которые могут быть использованы как резервные пункты голосования.