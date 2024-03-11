Скончался экс-руководитель Института экономических исследований Арыстан Есентугелов

"Ушел из жизни человек, оставивший неизгладимый след в истории нашего института, наш дорогой коллега и друг, Есентугелов Арыстан Есентугелович.
Арыстан Есентугелович был не просто руководителем Института экономических исследований, он был истинным наставником и учителем для каждого из нас. Его преданность науке, беспримерное трудолюбие и жизненная мудрость служат примером для нас всех", — пишет Руслан Султанов.
В Институте отмечают, что Есентугелов — один из первопроходцев в изучении и применении либеральной экономики и активно участвовал в переходе страны к рыночной экономической системе. Есентугелов активно участвовал в создании программы «Стабилизация народного хозяйства и переход Казахстана к рыночной экономике» и множества других важных проектов.
12 января он отметил свое 90-летие.