В Подмосковье стартовала «Неделя добрых дел»

Акция, получившая такое название, объединит школьников и представителей старшего поколения вокруг одной задачи — волонтерской помощи и взаимовыручки.
В акции примут участие школьники с первого по восьмой классы. Акция будет проходить с 11 по 15 марта, она стала частью большого благотворительного проекта «Доброе дело», запущенного в регионе два года назад.
— В 2022 году наши школьники выступили с инициативой. И с тех пор успешно реализуется программа «Доброе дело» — это очень важная вовлеченность, связанная с заботой, участием и детей, и взрослых, — отметил губернатор.
Акция направлена на укрепление и поддержание связей между поколениями. Школьники вместе с пенсионерами из клубов «Активное долголетие» смогут вместе готовить блины и печенье, изготавливать поздравительные открытки, передает «360».