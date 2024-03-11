Мэрия Екатеринбурга оценила скандальные танцы учителей

В мэрии Екатеринбурга оценили танцы учителей, возмутившие горожан. Там объяснили, что мероприятие проходило в формате конкурса «А ну-ка, девушки». И ничего развратного в действиях педагогов нет.
— Праздник был организован совместно Советом старшеклассников и педагогами. В рамках конкурса учителя сочиняли стихотворения о весне, вспоминали названия картин и других произведений искусства, пели известные музыкальные произведения. Дети выступали с музыкальными композициями, — пояснили «КП-Екатеринбург» в Департаменте образования города.
По условиям конкурса учителя должны были угадать фильм, музыка из которого играет. А также преподаватели должны были станцевать в образе героини картины. Танец, который не оценили родители школьников, был в образе героини фильма «От заката до рассвета».
— Видео не отражает содержания праздника в целом, — добавили в Департаменте образования.
Напомним, что накануне екатеринбуржцев возмутили танцы учителей из гимназии № 161. По словам горожан, преподаватели выступили развратно.