В Самару привезли частицы мощей святых Петра и Февронии Муромских

К этому богослужению были привезены частицы мощей святых Петра и Февронии Муромских, которые являются покровителями семьи, а также символами любви и верности. Архимандрит Вениамин произнес проповедь перед причастием, а также было совершено славление. Мощи святых будут находиться в Софийском соборе до 17 марта.