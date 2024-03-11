В Самару привезли частицы мощей святых Петра и Февронии Муромских

В Самаре в воскресенье, 10 марта, в Софийском соборе совершили Божественную Литургия. Ее возглавил владыка митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
К этому богослужению были привезены частицы мощей святых Петра и Февронии Муромских, которые являются покровителями семьи, а также символами любви и верности. Архимандрит Вениамин произнес проповедь перед причастием, а также было совершено славление. Мощи святых будут находиться в Софийском соборе до 17 марта.
Напомним, это событие стало частью торжественного мероприятия, посвященного Году Семьи. Также иеромонах Антоний прочитал лекцию на тему «Семейное древо и современный кризис семьи», а председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова объявила о начале литературно-творческого конкурса, посвященного семейным ценностям.