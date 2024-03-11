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На Челябинскую область идут снегопады и 26-градусные морозы

ЧЕЛЯБИНСК, 11 марта, ФедералПресс. Синоптики обещают резкое похолодание в регионе. Как сообщили в гидрометеоцентре, в Челябинской области скоро будет снег и температура опустится до минус 26 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°

«В ночь на 12 марта похолодает до −21 градуса, а в низинах — до минус 26 градусов. В ночь на 13 марта также будет холодно — мороз достигнет 24 градусов», — сообщили синоптики.

Днем 12 марта столбик термометра поднимется до минус 9 градусов. На следующий день будет еще теплее — минус 1 градус. При этом придут туманы и осадки в виде снега, которые прекратятся в среду.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Масленицу в Челябинске отметят на день раньше. 16 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина развернутся народные гулянья.