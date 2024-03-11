На Челябинскую область идут снегопады и 26-градусные морозы

«В ночь на 12 марта похолодает до −21 градуса, а в низинах — до минус 26 градусов. В ночь на 13 марта также будет холодно — мороз достигнет 24 градусов», — сообщили синоптики.
Днем 12 марта столбик термометра поднимется до минус 9 градусов. На следующий день будет еще теплее — минус 1 градус. При этом придут туманы и осадки в виде снега, которые прекратятся в среду.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Масленицу в Челябинске отметят на день раньше. 16 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина развернутся народные гулянья.