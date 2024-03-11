В Самарской области ограничат движение большегрузов с 1 апреля

Ограничения затронут транспортные средства, имеющие осевую нагрузку на каждую ось более семи тонн. Помимо этого, с 20 мая по 31 августа в Самарской области на дорогах с асфальтобетонным покрытием будет ограничено движение для тяжеловесных транспортных средств, если средние значения дневной температуры воздуха превысят 32. В это время автомобильный транспорт сможет проехать ночью с 22:00 до 10:00.