Омичей зовут голосовать за улицы и скверы, которые они хотят благоустроить

С 15 марта по 30 апреля все омичи, начиная с 14-летнего возраста, смогут проголосовать за те места города, которые они хотят благоустроить в 2025 году. Голосование пройдет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». 11 марта на брифинге, посвященном старту голосования, омским журналистам рассказали подробности.
Сначала министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко поделился результатами работы в предыдущие годы:
— С 2018 по 2023 годы благодаря федеральному проекту в Омской области благоустроено более 480 дворовых территорий многоэтажек и 431 общественное пространство. Общий объем финансирования составил 4,9 млрд рублей.
Шнипко рассказал, что ежегодно реализуются проекты по благоустройству малых городов. Так, в прошлом году выиграли Исилькуль и Называевск, на каждый объект пошло около 120 млн рублей. В 2023 году Омская область участвовала в федеральном конкурсе на лучшие проекты благоустройства, который проходил Владивостоке. Победили все три заявки омичей: благоустройство улиц в Калачинске и Тюкалинске, а также в подшефном Омской области Стаханове (ЛНР). На каждый объект из федерального бюджета выделено более 80 млн рублей, плюс региональное софинансирование.
В Омске в рамках федерального проекта благоустроено 115 территорий, среди которых бульвар Победы, улица Бударина, территория вокруг «Арены».
Первый вице-мэр Омска, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин сообщил, что в нынешнем году продолжится благоустройство Городского сада. В Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ будет обустроена научная детская площадка, станут краше Аллея братьев Сазоновых в Советском округе и сквер Воскресенский.
Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова объяснила, что омичам предстоит выбрать один из 29 объектов для благоустройства. 13 из них в Омске, остальные — в Исилькуле, Калачинске, Таре и Красном Яре Любинского района.
— Это уникальный проект, когда сами жители выдвигают объекты для голосования, затем выбирают место благоустройства и вдобавок контролируют работы. С 15 по 17 марта у омичей есть шанс проголосовать очно у избирательных участков. Рядом будут работать волонтеры, которые расскажут об объектах, которые вынесены на голосование в конкретном населенном пункте и помогут проголосовать, — рассказала Терпугова.
Узнать волонтера можно будет по белой ветровке и бейджу «Привет, я помогаю сделать вашу жизнь комфортнее».
Для голосования омичам достаточно будет дать минимальные персональные данные — фамилию, имя, отчество и номер телефона. После этого для проверки на телефон поступит СМС или обратный звонок от «Госуслуг».
По словам министра, в 2022—2023 годах в голосовании приняли участие 300 тысяч омичей и жителей области. Директор БУ Омской области «Региональный молодежный центр» Галина Моисеева рассказала о способах голосования после выборов.
— С 18 марта по 30 апреля волонтеры будут находиться в местах массового скопления людей -ТЦ «Омский», ТЦ «Каскад», ТЦ «Терминал» и других. Волонтерский корпус состоит в том числе из людей, которые работают на крупных предприятиях, и будут помогать проголосовать своим коллегам.
Вот варианты объектов благоустройства, которые выбрали сами горожане:
— сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10 микрорайоне;
— территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» на ул. Перелета;
— сквер имени А. К. Серова;
— сквер имени Л. Гуртьева;
— аллея «Победы» по проспекту Космический;
— аллея по улице Б. Хмельницкого в границах улиц Кирова — 4-й Транспортной — 3-й Военной;
— аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков;
— сквер «Березовая роща»;
— сквер имени Д. М. Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской;
— набережная р. Омь у здания Омского городского Совета и Либеров-Центра;
— территория пляжа «Центральный-1» на пересечении улицы И. Алексеева и набережной Тухачевского;
— территория в границах улиц Ленина — Герцена — Интернациональная и Красный Путь;
— сквер имени Борцов Революции.
Итоги голосования подведут в первых числах мая. Сколько территорий войдут в проект в 2025 году, зависит от объема выделенного финансирования.