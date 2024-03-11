Омичей зовут голосовать за улицы и скверы, которые они хотят благоустроить

Шнипко рассказал, что ежегодно реализуются проекты по благоустройству малых городов. Так, в прошлом году выиграли Исилькуль и Называевск, на каждый объект пошло около 120 млн рублей. В 2023 году Омская область участвовала в федеральном конкурсе на лучшие проекты благоустройства, который проходил Владивостоке. Победили все три заявки омичей: благоустройство улиц в Калачинске и Тюкалинске, а также в подшефном Омской области Стаханове (ЛНР). На каждый объект из федерального бюджета выделено более 80 млн рублей, плюс региональное софинансирование.