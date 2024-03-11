Весенние сельхозярмарки стартуют в Казани 16 марта

В эти выходные в Казани стартуют традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки, которые продлятся до 28 апреля. Жителям города представят продовольственную продукцию по социально ориентированным ценам. В ассортименте — мясные продукты, овощи и товары для нужд подсобного хозяйства. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета потребительского рынка исполкома Руслан Фазылянов.
«Прошу контролировать состояние площадок до и после ярмарок, необходимо обеспечить безопасность. Горожанам пожелаем доступной и качественной продукции, а сельчанам — добро пожаловать в Казань, хорошей выручки», — сказал мэр Ильсур Метшин.
Как и раньше, цены на ярмарках станут ниже розничных в среднем на 15%.
Еженедельно торговля будет проходить по субботам на 14 площадках Казани. Посетить ярмарку можно с 6:00 до 13:00. Свою продукцию представят 22 муниципальных района РТ, а также 19 организаций агропромышленного комплекса республики.
Авиастроительный район.
ул. Дементьева, 7.
ул. Ленинградская, 27.
Вахитовский район.
ул. Татарстан, 53.
ул. Чехова, 2.
Кировский район.
ул. Батыршина, 20.
ул. Краснококшайская, 150/2.
ул. Революционная, 12.
Ново-Савиновский район.
ул. Лаврентьева, 10.
пр. Х. Ямашева, 71а.
Приволжский район.
ул. Р. Зорге, 66.
ул. Ю. Фучика, 64.
Советский район.
ул. Аграрная, 2.
ул. Липатова, 7.
В жилом районе Салават Купере ярмарки будут проходить на парковке торгового центра, расположенного по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.
По просьбе жителей на пересечении ул. Беломорской и ул. Гудованцева торговля будет вестись по воскресеньям.
На площадках также регулярно будут проверять ветеринарно-санитарные условия, обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения.
«Совместно с администрациями районов проведены работы по содержанию мест торговли в надлежащем состоянии, а также по благоустройству прилегающих территорий», — сообщил спикер.
Камила Вильданова.