Весенние сельхозярмарки стартуют в Казани 16 марта

В эти выходные в Казани стартуют традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки, которые продлятся до 28 апреля. Жителям города представят продовольственную продукцию по социально ориентированным ценам. В ассортименте — мясные продукты, овощи и товары для нужд подсобного хозяйства. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета потребительского рынка исполкома Руслан Фазылянов.