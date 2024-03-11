В Челябинск приехала известная певица, народная артистка России Диана Гурцкая

В детской филармонии Челябинска собрались дети с ограниченными возможностями по зрению, но с безграничным музыкальным талантом. Они приняли участие в отборочном этапе международного музыкального фестиваля «Белая трость», который Гурцкая проводит с 2010 года. Юные музыканты не только выступили перед звездой, но и задали ей много вопросов.