В Самарской области умер экс-прокурор Волжского района Давид Литинский

В воскресенье, 10 марта 2024 года, в Самарской области умер бывший прокурор Волжского района Давид Литинский. Он скоропостижно скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Давид Литинский служил в органах прокуратуры Самарской области с сентября 1977-го по май 2010 года. Сначала был простым стажером, потом следователем, а затем старшим следователем прокуратуры Волжского района. В 1983 году его повысили до зампрокурора района, а в 1986-м — до прокурора. В этой должности он проработал до выхода на пенсию за выслугу лет.
— Давид Земович зарекомендовал себя честным, порядочным и принципиальным прокурорским работником, требовательным руководителем. В сердцах тех, кто знал его и работал с ним, навсегда сохранится светлая память о нем, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Самарской области.
Прощание с Давидом Литинским состоится во вторник, 12 марта 2024 года, в Самаре по адресу: ул. Борская, 108, зал № 3. Время: с 12:00 до 12:45.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Давида Литинского.