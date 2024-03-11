В Самарской области умер экс-прокурор Волжского района Давид Литинский

Давид Литинский служил в органах прокуратуры Самарской области с сентября 1977-го по май 2010 года. Сначала был простым стажером, потом следователем, а затем старшим следователем прокуратуры Волжского района. В 1983 году его повысили до зампрокурора района, а в 1986-м — до прокурора. В этой должности он проработал до выхода на пенсию за выслугу лет.