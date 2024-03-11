В этом году майские праздники для омичей начнутся с 28 апреля

То есть 27 апреля, в субботу, будет продлена рабочая неделя — вместо пяти дней она продлится шесть дней. А положенный отдых перенесут на вс (28 апреля), а затем и традиционно рабочие дни, которые в этом году станут выходными, это пн (29 апреля), вт (30 апреля) и ср (1 мая).