В этом году майские праздники для омичей начнутся с 28 апреля

После трехдневных выходных омичам сообщили, когда пройдут следующие.
Ближайшие выходные, которые продлятся четыре дня подряд, начнутся для жителей Омской области 28 апреля, а закончатся 1 мая.
То есть 27 апреля, в субботу, будет продлена рабочая неделя — вместо пяти дней она продлится шесть дней. А положенный отдых перенесут на вс (28 апреля), а затем и традиционно рабочие дни, которые в этом году станут выходными, это пн (29 апреля), вт (30 апреля) и ср (1 мая).
По такому производственному календарю жители региона проведут 1 мая — праздник труда и весны.
Следующие майские каникулы продлятся с 9 по 12 мая.