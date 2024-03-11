В Татарстане стартовала сборка нового моста через реку Ик

В Мензелинском районе Татарстане приступили к сборке моста через реку Ик на трассе М-7 «Волга». Он будет состоять из четырех полос движения и продолжит скоростной маршрут Казань — Екатеринбург — Тюмень.
Строительство моста в 223 метра начали в марте прошлого года, а сборку закончить планируют к маю 2024 года, заявили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». После этого на мосту уложат асфальт, установят освещение, водоотводные лотки, ограждения, нанесут дорожные знаки и разметку.
Ранее стало известно, какая сумма понадобится на демонтаж Горбатого моста в Казани.