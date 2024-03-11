В Татарстане стартовала сборка нового моста через реку Ик

Строительство моста в 223 метра начали в марте прошлого года, а сборку закончить планируют к маю 2024 года, заявили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». После этого на мосту уложат асфальт, установят освещение, водоотводные лотки, ограждения, нанесут дорожные знаки и разметку.